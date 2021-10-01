Рост цен на бензин приостановился, автогаз и дизтопливо дорожают

Розничные цены на бензин в Украине 1 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подорожали на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,07 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,95 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,55 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,82 гривен за литр (+0,01 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: