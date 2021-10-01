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Рост цен на бензин приостановился, автогаз и дизтопливо дорожают

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Украина, Пятница 01 октября 2021 13:46
Рост цен на бензин приостановился, автогаз и дизтопливо дорожают Фото: бензин стабилен дизельное топливо и автогаз подорожали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 1 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подорожали на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Рост цен на бензин приостановился, автогаз и дизтопливо дорожают

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,07 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,95 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,55 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,82 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Рост цен на бензин приостановился, автогаз и дизтопливо дорожают

Напомним, с 15 мая 2021 года в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,17 гривен за литр, дизельного топлива - 29,59 гривен за литр.

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