Зростання цін на бензин призупинилося, автогаз і дизпаливо дорожчають

Роздрібні ціни на бензин в Україні 1 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подорожчали на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,07 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,95 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,55 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,82 гривень за літр (+0,01 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: