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Зростання цін на бензин призупинилося, автогаз і дизпаливо дорожчають

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 13:46
Зростання цін на бензин призупинилося, автогаз і дизпаливо дорожчають Фото: бензин і автогаз подорожчали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 1 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подорожчали на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,07 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,95 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,55 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,82 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Зростання цін на бензин призупинилося, автогаз і дизпаливо дорожчають

Нагадаємо, з 15 травня 2021 року в Україні діє державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 гривень за літр, дизельного палива - 29,59 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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