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Рост цен на бензин прекратился: сколько стоит топливо на АЗС

Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 31 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз стабилен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,17 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,93 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр (0,01 гривен), на автогаз - 15,71 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Напомним, Беларусь может прекратить поставки бензина А-95 в Украину с июня. Однако, как заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, возможное прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси может привести лишь к кратковременной турбулентности на рынке. Но Украина способна замесить импорт, а также нарастить выпуск на собственных заводах.

Отметим, подорожание нефти в начале 2021 года привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-апрель вырос на 18% до 3,480 млрд долларов.

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