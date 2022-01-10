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Рост тарифов замедлился: как изменился размер платежки

Автор: Александр Белоус

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2021 года составили 23,2 млрд грн. Это на 5,0% больше, чем в ноябре прошлого года (22,1 млрд грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в ноябре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 16,2 млрд (69,6% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2021 года составила 72,7,6 млрд грн, что на 7,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (65,6 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 ноября задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 29,2 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 23,3 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 6,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,6 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,3 млрд грн.

Отметим, по данным опроса фонда Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (59%) считают, что при росте цен на газ в Европе, тарифы в Украине не должны расти, 33% отметили, что они могут незначительно вырасти, но государство должно частично компенсировать разницу. Только 5% заявили, что тарифы должны устанавливаться в соответствии с рыночными ценами на энергоресурсы.

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ТарифыГосударственная служба статистики