Зростання роздрібної торгівлі уповільнилося після початку карантину

Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держстат зафіксував зростання торгівлі в березні на 6,1%

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні березні 2020 року зріс на 6,1% порівняно з березнем минулого року та на 4,4% порівняно з лютим поточного року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в січні-березні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 10,6%, що менше, ніж за перші два місяці року (13,5%).

Серед регіонів найбільший зростання обороту роздрібної торгівлі за перший квартал року порівняно з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 15,3%), Дніпропетровській (на 15,0%), Харківській (на 14,9%) та Запорізькій (на 14,8%) областях.

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Зазначимо, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у 2019 році зріс на 10,5%, в той час як в 2018 році було зафіксовано зростання на 6,2%.

Нагадаємо, в 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як в 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики. За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.