ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зростання роздрібної торгівлі уповільнилося після початку карантину

Новини » Фінансова криза 2020     21.04.2020 - 16:30
Зростання роздрібної торгівлі уповільнилося після початку карантину
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держстат зафіксував зростання торгівлі в березні на 6,1%

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні березні 2020 року зріс на 6,1% порівняно з березнем минулого року та на 4,4% порівняно з лютим поточного року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в січні-березні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 10,6%, що менше, ніж за перші два місяці року (13,5%).

Серед регіонів найбільший зростання обороту роздрібної торгівлі за перший квартал року порівняно з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 15,3%), Дніпропетровській (на 15,0%), Харківській (на 14,9%) та Запорізькій (на 14,8%) областях.

Зростання роздрібної торгівлі уповільнилося після початку карантину

www.ukrstat.gov.ua

Зазначимо, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у 2019 році зріс на 10,5%, в той час як в 2018 році було зафіксовано зростання на 6,2%.

Нагадаємо, в 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як в 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики. За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.

Словаччина послаблює карантинні заходи Через карантин рівень злочинності зменшився, - поліція
Новини України Державна служба статистикиторговлякризискарантин
News
On Top