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Рост реальных доходов украинцев резко ускорился

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 15:31
Рост реальных доходов украинцев резко ускорился Фото: реальные доходы украинцев выросли на 5,6% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Реальные располагаемые доходы украинцев в первом квартале 2021 году выросли на 5,6%. Рост значительно ускорился в сравнении с первым кварталом (1,0%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 1079,8 млрд гривен, расходы - 1166,4 млрд гривен, сокращение сбережений - 86,5 млрд гривен. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 18 969 гривен.

Рост реальных доходов украинцев резко ускорился

Напомним, реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%. Рост доходов стал минимальным с 2016 года.

По данным Госстата, реальные доходы украинцев резко упали в 2014 году - на 11,5% и в 2015 году - на 20,4%.

Затем рост доходов возобновился - в 2016 году - 2,0%, в 2017 году - на 10,9%, в 2018 году - на 10,9%, в 2019 году - на 9,0%.

ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за 2020 год. Расходы составили 3 079 млрд гривен, что на 1,6% больше, чем в 2019 году.

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Государственная служба статистики
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