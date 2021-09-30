Зростання реальних доходів українців різко прискорилося

Реальні наявні доходи українців у першому кварталі 2021 року зросли на 5,6%. Зростання значно прискорилося в порівнянні з першим кварталом (1,0%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, доходи населення України склали 1079,8 млрд гривень, витрати - 1166,4 млрд гривень, скорочення заощаджень - 86,5 млрд гривень. Наявний дохід в розрахунку на одну людину склав 18 969 гривень.

Нагадаємо, реальні наявні доходи українців у 2020 році зросли на 2,6%. Зростання доходів стало мінімальним з 2016 року.

За даними Держстату, реальні доходи українців різко впали в 2014 році - на 11,5% і в 2015 році-на 20,4%.

Потім зростання доходів відновилося - в 2016 році - 2,0%, в 2017 році - на 10,9%, в 2018 році - на 10,9%, в 2019 році - на 9,0%.

раніше Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчих витратах домогосподарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд гривень, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році.