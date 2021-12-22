Рост промпроизводства в Украине замедлился почти до нуля

Объемы промышленного производства в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 0,4%. Таким образом, небольшой рост зафиксирован второй месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,1%, в перерабатывающей промышленности - 1,5%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 0,9%.

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2021 года рост промпроизводства составил 1,3% (в прошлом году за этот период падение на 5,4%). Таким образом, промпроизводство в Украине растет более чем в четыре раза медленнее, чем падало в прошлом году.

Напомним, промпроизводство в Украине начало падать еще осенью 2019 года. В итоге впервые с 2015 года за год объемы промышленного производства сократились на 0,5% -

В кризисном 2020 году падение промпроизводства углубилось. Госстат оценивает падение на 4,5%. Самые высокие темпы падения были зафиксированы в апреле-мае.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%.

Однако затем начался рост на фоне низкой базы сравнения - на 2,1% в марте, на 13,0% в апреле, на 5,4% в мае, на 1,1% в июне, на 0,2% в июле, в августе 0,6%.

В сентябре 2021 года было зафиксировано падение на 0,7%, в октябре - рост на 1,4%.