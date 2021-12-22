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Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля

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Україна, Середа 22 грудня 2021 15:30
Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля Фото: промвиробництво стоїть на місці після падіння минулого року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги промислового виробництва в листопаді 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 0,4%. Таким чином, невелике зростання зафіксовано другий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-листопад 2021 року зростання промвиробництва склало 1,3% (минулого року за цей період падіння на 5,4%). Таким чином, промвиробництво в Україні зростає більш ніж в чотири рази повільніше, ніж падало минулого року.

Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля

У добувній промисловості та розробці кар'єрів зростання склало 1,1%, в переробній промисловості - 1,5%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 0,9%.

Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля

Нагадавши, промвиробництво в Україні почало падати ще восени 2019 року. У підсумку вперше з 2015 року За рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5% -

У кризовому 2020 році падіння промвиробництва поглибилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%. Найвищі темпи падіння були зафіксовані у квітні-травні.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%.

Однак потім почалося зростання на тлі низької бази порівняння - на 2,1% у березні, на 13,0% у квітні, на 5,4% у травні, на 1,1% у червні, на 0,2% у липні, у серпні 0,6%.

У вересні 2021 року було зафіксовано падіння на 0,7%, у жовтні - зростання на 1,4%.

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Державна служба статистики
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