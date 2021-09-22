Рост промпроизводства в Украине замедлился почти до нуля

Объемы промышленного производства в августе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 0,6%. Рост остается очень медленным, несмотря на низкую базу сравнения 2020 года, когда в августе падение составило 4,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост за первые восемь месяцев составил 1,2%, в перерабатывающей промышленности - рост на 1,9%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 1,6%.

По данным статистического ведомства, за январь-август 2021 года рост составил 1,7% (за январь-август 2020 года объемы упали на 6,5%).

Напомним, промпроизводство в Украине начало падать еще осенью 2019 года. В итоге впервые с 2015 года за год объемы промышленного производства сократились на 0,5%.

В кризисном 2020 году падение промпроизводства углубилось. Госстат оценивает падение на 4,5%. Самые высокие темпы падения были зафиксированы в апреле-мае.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%. Однако затем начался рост на фоне низкой базы сравнения - на 2,1% в марте, на 13,0% в апреле, на 5,4% в мае, на 1,1% в июне, на 0,2% в июле.