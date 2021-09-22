Рост промпроизводства в Украине замедлился почти до нуля

Объемы промышленного производства в августе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 0,6%. Рост остается очень медленным, несмотря на низкую базу сравнения 2020 года, когда в августе падение составило 4,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-август 2021 года рост составил 1,7% (за январь-август 2020 года объемы упали на 6,5%). В добывающей промышленности и разработке карьеров рост за первые восемь месяцев составил 1,2%, в перерабатывающей промышленности - рост на 1,9%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 1,6%.