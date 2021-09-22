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Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля

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Україна, Середа 22 вересня 2021 16:10
Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля Фото: темпи зростання промвиробництва сповільнилися майже до нуля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги промислового виробництва в серпні 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 0,6%. Зростання залишається дуже повільним, попри низьку базу порівняння 2020 року, коли в серпні падіння склало 4,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-серпень 2021 року зростання склало 1,7% (за січень-серпень 2020 року обсяги впали на 6,5%).

Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля

У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання за перші вісім місяців склало 1,2%, в переробній промисловості - зростання на 1,9%, в поставках електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 1,6%.

Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля

Нагадавши, промвиробництво в Україні почало падати ще восени 2019 року. У підсумку вперше з 2015 року За рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%.

У кризовому 2020 році падіння промвиробництва поглибилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%. Найвищі темпи падіння були зафіксовані у квітні-травні.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%. Однак потім почалося зростання на тлі низької бази порівняння - на 2,1% у березні, на 13,0% у квітні, на 5,4% у травні, на 1,1% у червні, на 0,2% у липні.

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Державна служба статистики
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