Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля

Обсяги промислового виробництва в серпні 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 0,6%. Зростання залишається дуже повільним, попри низьку базу порівняння 2020 року, коли в серпні падіння склало 4,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-серпень 2021 року зростання склало 1,7% (за січень-серпень 2020 року обсяги впали на 6,5%). У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання за перші вісім місяців склало 1,2%, в переробній промисловості - зростання на 1,9%, в поставках електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 1,6%.