Рост производства в сельском хозяйстве замедлился

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 6,3%, хозяйства населения - сократили на 1,8%.

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Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Таким образом, рост за 2018 год стал максимальным за последние пять лет. (В 2013 году рост был на уровне 13,3%).

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления и изменения погодных условий. В частности, прогнозируется рост цен на пшеницу. Цены на кукурузу будут колебаться в узком диапазоне с постепенным восходящим трендом, говорится в прогнозе.