Рост производства в сельском хозяйстве ускорился

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 7,7%, хозяйства населения - сократили на 1,5%.

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Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Таким образом, рост по 2018 год стал максимальным за последние пять лет. (В 2013 году рост был на уровне 13,3%).

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.