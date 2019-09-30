Рост мирового ВВП замедлится до восьмилетнего минимума в 2020 году, - Fitch

агентства Fitch Ratings за сентябрь 2019 года.

В Fitch ожидают, что рост экономики замедлится во всех 20 развитых и развивающихся странах, охваченных анализом, за исключением Японии.





еждународное кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3,2%. Среди прочего отмечалось, что усилия нынешнего правительства относительно проведения земельной реформы могут поспособствовать еще большему росту ВВП.

Также РБК-Украина сообщало, что Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня "В" с уровня "В-".