S&P улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году

Иллюстративное фото (twitter-rbc)

Прогноз роста ВВП улучшился до 3,2%

Международное кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) повысило прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 3,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные S&P.

По данным агентства, прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году улучшился с 2,5% до 3,2%. Также S&P ожидает, что в следующие три года ВВП Украины стабилизируется на уровне 3%.

"Украине придется привлекать больше инвестиционных потоков из-за рубежа для более значительного и устойчивого роста (ВВП - ред.). В этом контексте законодательные усилия нынешнего правительства относительно проведения земельной реформы могут поднять рост в сравнении с нашими текущими прогнозами, так же, как и потенциальные улучшения в деловой среде", - говорится в сообщении S&P.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня "В" с уровня "В-". Также агентство утвердило для Украины стабильный прогноз.

Как писало РБК-Украина международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики Украины в 2019 году до 3,4%. Также агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста реального ВВП Украины на 2020 год с 3,1% до 3,2%. В 2021 году, по данным агентства, ожидается рост ВВП на 3,5%.