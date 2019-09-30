Зростання світового ВВП сповільниться до восьмирічного мінімуму в 2020 році, - Fitch

агентства Fitch Ratings за вересень 2019 року.

В Fitch очікують, що зростання економіки сповільниться у всіх 20 розвинених і країнах, охоплених аналізом, за винятком Японії.

еждународное кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підвищило прогноз зростання економіки України в 2019 році до 3,2%. Серед іншого зазначалося, що зусилля нинішнього уряду щодо проведення земельної реформи можуть сприяти ще більшому зростанню ВВП.

Також РБК-Україна повідомляло, що Standard & Poor's підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валютах до рівня "В" з рівня "В-".