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Зростання світового ВВП сповільниться до восьмирічного мінімуму в 2020 році, - Fitch

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На зростання вплине торгова війна між США і Китаєм

агентства Fitch Ratings за вересень 2019 року.

В Fitch очікують, що зростання економіки сповільниться у всіх 20 розвинених і країнах, охоплених аналізом, за винятком Японії.

еждународное кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підвищило прогноз зростання економіки України в 2019 році до 3,2%. Серед іншого зазначалося, що зусилля нинішнього уряду щодо проведення земельної реформи можуть сприяти ще більшому зростанню ВВП.

Також РБК-Україна повідомляло, що Standard & Poor's підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валютах до рівня "В" з рівня "В-".

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