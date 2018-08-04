Рост минимальной зарплаты в 2018 году составит более 16%

Минэкономразвития ожидает в этом году на темп прироста в 16,3%

По итогам 2018 года, уровень роста минимальной зарплаты составит 16,3%. Об этом сообщает Урядовый портал.

В опубликованном документе сообщается, что Минэкономразвития ожидает темпы минимального прироста на уровне 16%.

По первому сценарию развития, который правительство рассматривает как основной, в последующие годы показатель будет варьироваться в 2019 году на 11-14%, в 2020 году - 5-8%, а в 2021 - 4-6%.

Сам прогноз разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики страны в течение трех последних лет, а также на экономической ситуации, предположениях и с учетом влияния внутренних и внешних факторов.

Эти параметры предлагаются к использованию при подготовке проектов Государственного бюджета на следующий год, и для Прогноза Государственного бюджета на 2020 и 2021 годы.

Напомним, правительство улучшило прогноз инфляции на 2019-2021 годы. В заявлении сообщается, что в 2019-2021 годах темпы роста цен на внутреннем рынке будут находиться в тренде постепенного снижения, и с вероятностью снижения до 5% в начале второго десятилетия.