Зростання мінімальної зарплати в 2018 році складатиме понад 16%

Мінекономрозвитку очікує в цьому році на темп приросту в 16,3%

За підсумком 2018 року, рівень зростання мінімальної зарплати складатиме 16,3%. Про це повідомляє Урядовий портал.

В опублікованому документі повідомляється, що Мінекономрозвитку очікує темпи мінімального приросту на рівні 16%.

За першим сценарієм розвитку, який уряд розглядає як основний, протягом наступних років показник буде змінюватись у 2019 році на 11-14%, у 2020 році - 5-8%, а в 2021 - 4-6%.

Сам прогноз розроблено за трьома сценаріями й ґрунтується на аналізі розвитку економіки країни впродовж трьох останніх років, а також на економічній ситуації, припущеннях й з врахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх чинників.

Ці параметри пропонуються до використання під час підготовки проектів Державного бюджету на наступний рік, та для Прогнозу Державного бюджету на 2020 і 2021 роки.

Нагадаємо, уряд покращив прогноз інфляції на 2019-2021 роки. В заяві повідомляється, що у 2019-2021 роках темпи зростання цін на внутрішньому ринку будуть знаходитись у тренді поступового зниження, та з вірогідністю зниження до 5% на початку другого десятиріччя.