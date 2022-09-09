Рост доллара приостановился: актуальные курсы валют в Украине на 9 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 сентября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 41,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 25 копеек до 41,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 40,00 грн (40,00 - 8 сентября)

продажа - 41,05 грн (41,05 - 8 сентября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 39,75 грн (39,55 - 8 сентября),

продажа - 41,05 грн (40,80 - 8 сентября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,00 грн (8,00 - 8 сентября),

продажа - 8,60 грн (8,55 - 8 сентября) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 9 сентября составляет 36,1371 гривен за евро (-0,1499 грн).