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Рост доллара приостановился: актуальные курсы валют в Украине на 9 сентября

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Украина, Пятница 09 сентября 2022 11:43
Рост доллара приостановился: актуальные курсы валют в Украине на 9 сентября Фото: курс доллара поднялся до 41 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 сентября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 41,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 25 копеек до 41,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (40,00 - 8 сентября)
  • продажа - 41,05 грн (41,05 - 8 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,75 грн (39,55 - 8 сентября),
  • продажа - 41,05 грн (40,80 - 8 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 8 сентября),
  • продажа - 8,60 грн (8,55 - 8 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 9 сентября составляет 36,1371 гривен за евро (-0,1499 грн).

Рост доллара приостановился: актуальные курсы валют в Украине на 9 сентября

Напомним, Национальный банк не видит оснований для изменения курса. НБУ имеет возможности для сохранения фиксированного официального курса гривны к доллару на уровне 36,6 гривен.

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