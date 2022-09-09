ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зростання долара призупинилося: актуальні курси валют в Україні на 9 вересня

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 11:43
Зростання долара призупинилося: актуальні курси валют в Україні на 9 вересня Фото: курс долара піднявся до 41 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 вересня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 41,05 гривень за долар. Курс євро виріс на 25 копійок до 41,05 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 40,00 грн (40,00 - 8 вересня)
  • продаж - 41,05 грн (41,05 - 8 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,75 грн (39,55 - 8 вересня),
  • продаж - 41,05 грн (40,80 - 8 вересня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 грн (8,00 - 8 вересня),
  • продаж - 8,60 грн (8,55 - 8 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 9 вересня становить 36,1371 гривень за євро (-0,1499 грн).

Зростання долара призупинилося: актуальні курси валют в Україні на 9 вересня

Нагадаємо, Національний банк не бачить підстав для зміни курсу. НБУ має можливості для збереження фіксованого офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Померла королева Британії Єлизавета II
Померла королева Британії Єлизавета II
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі