Зростання долара призупинилося: актуальні курси валют в Україні на 9 вересня
В обмінних пунктах України сьогодні, 9 вересня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 41,05 гривень за долар. Курс євро виріс на 25 копійок до 41,05 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 40,00 грн (40,00 - 8 вересня)
- продаж - 41,05 грн (41,05 - 8 вересня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,75 грн (39,55 - 8 вересня),
- продаж - 41,05 грн (40,80 - 8 вересня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,00 грн (8,00 - 8 вересня),
- продаж - 8,60 грн (8,55 - 8 вересня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 9 вересня становить 36,1371 гривень за євро (-0,1499 грн).
Нагадаємо, Національний банк не бачить підстав для зміни курсу. НБУ має можливості для збереження фіксованого офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.