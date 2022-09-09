Зростання долара призупинилося: актуальні курси валют в Україні на 9 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 вересня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 41,05 гривень за долар. Курс євро виріс на 25 копійок до 41,05 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 40,00 грн (40,00 - 8 вересня)

продаж - 41,05 грн (41,05 - 8 вересня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 39,75 грн (39,55 - 8 вересня),

продаж - 41,05 грн (40,80 - 8 вересня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 8,00 грн (8,00 - 8 вересня),

продаж - 8,60 грн (8,55 - 8 вересня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 9 вересня становить 36,1371 гривень за євро (-0,1499 грн).