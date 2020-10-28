Рост курса доллара на межбанке приостановился

Доллар торгуется возле уровня 28,40 гривен
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,38 гривен за доллар, курс в покупке - 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,40 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3650 - 28,3800 грн/доллар, евро 33,3827 - 33,4004 грн/евро, российский рубль 0,3657 - 0,3662 грн/рубль.
Отметим, 27 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3650 - 28,3800 грн/доллар, евро 33,5416 - 33,5593 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3681 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на таком уровне: 28,3655 гривен за 1 доллар (+0,0303 грн). При этом курс доллара на 27 октября составляет 28,3352 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд после снижения на прошлой неделе.
По прогнозу аналитиков, на текущей неделе необходимость платить ежемесячные налоги будет стимулировать продажу валюты. Это окажет дополнительную поддержку курсу гривны к доллару.