Рост курса доллара на межбанке приостановился

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,38 гривен за доллар, курс в покупке - 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 33,40 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3650 - 28,3800 грн/доллар, евро 33,3827 - 33,4004 грн/евро, российский рубль 0,3657 - 0,3662 грн/рубль.

Отметим, 27 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3650 - 28,3800 грн/доллар, евро 33,5416 - 33,5593 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на таком уровне: 28,3655 гривен за 1 доллар (+0,0303 грн). При этом курс доллара на 27 октября составляет 28,3352 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд после снижения на прошлой неделе.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе необходимость платить ежемесячные налоги будет стимулировать продажу валюты. Это окажет дополнительную поддержку курсу гривны к доллару.