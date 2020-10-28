Зростання курсу долара на міжбанку призупинився

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 28 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився - 28,38 гривень за долар, курс купівлі - 28,36 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,40 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3650 - 28,3800 грн/долар, євро 33,3827 - 33,4004 грн/євро, російський рубль 0,3657 - 0,3662 грн/рубль.

Відзначимо, 27 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3650 - 28,3800 грн/долар, євро 33,5416 - 33,5593 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3655 гривень за 1 долар (+0,0303 грн). При цьому курс долара на 27 жовтня становить 28,3352 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає третій день поспіль після зниження минулого тижня.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні необхідність платити щомісячні податки буде стимулювати продаж валюти. Це надасть додаткову підтримку курсом гривні до долара.