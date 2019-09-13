В КГГА назвали причину загрязнения воздуха в столице

Увеличение количества пожаров на территории вблизи Киева оказало негативное влияние на состояние воздуха в столице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственой администрации (КГГА).

По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызваны рядом факторов, в частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области.

"Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на Левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы", - сказал чиновник.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в центре Киева горел склад стройматериалов. Пожар возник в складском помещении в Шевченковском районе столицы.

Как сообщало РБК-Украина, 11 сентября, в селе Новые Соколы (Киевская область) за 50 километров до Чернобыля произошел лесной пожар. Общая площадь лесного пожара составляет около 6 га. К тушению привлечены 62 человек и 11 единиц техники.