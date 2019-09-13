У КМДА назвали причину забруднення повітря в столиці

Збільшення кількості пожеж на території поблизу Києва зробило негативний вплив на стан повітря в столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, проблеми екології та чистоти повітря в Києві, як і в будь-якому мегаполісі, спричинені рядом факторів, зокрема, роботою промислових підприємств, збільшенням кількості автомобілів, зростанням випадків пожеж на території Київської області.

"Ми щодня моніторимо стан повітря, особливу увагу приділяють територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Мова йде про житлових масивах на Лівому березі столиці. Цілодобово працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби", - сказав чиновник.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, в центрі Києва горів склад будматеріалів. Пожежа виникла в складському приміщенні в Шевченківському районі столиці.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 вересня, в селі Нові Соколи (Київська область) за 50 кілометрів до Чорнобиля сталася лісова пожежа. Загальна площа лісової пожежі становить близько 6 га. До гасіння залучено 62 чоловік і 11 одиниць техніки.