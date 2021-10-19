Рост в главной экспортной отрасли Украины резко замедлился

Рост резко замедлился по сравнению с данными за первые восемь месяцев года (8,4%). Кроме того, он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 13,1%).

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 4,1%, в животноводстве - сократилось на 4,7%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 0,5%, хозяйства населения - на 3,9%.