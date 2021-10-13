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Украина увеличила импорт топливно-энергетических товаров более чем на 60%

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Украина, Среда 13 октября 2021 13:41
Украина увеличила импорт топливно-энергетических товаров более чем на 60% Фото: импорт топливно-энергетических товаров вырос на 64% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Белоус

Импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-сентябрь 2021 года вырос на 64% до 9,400 млрд долларов. Отрицательное сальдо по этой позиции достигло 8,817 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2021 года составил 18,028 млрд долларов, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо - 5,417 млрд долларов.

Кроме того, экспорт металлов и изделий из них вырос на 74% до 11,764 млрд долларов. Положительное сальдо составило 8,709 млрд долларов.

Украина увеличила импорт топливно-энергетических товаров более чем на 60%

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 на АЗС в Украине подорожал на 22,4% до 29,2 гривен за литр, бензин А-95 на 20,8% до 30,2 гривен за литр, дизельное топливо - на 17,5% до 28,3 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 38,7% до 17,6 гривен за литр.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в сентябре 2021 года составила 14480,5 гривен или 543,1 долларов за 1 тыс. кубометров по сравнению с августом цена выросла на 26,6% в гривневом эквиваленте и на 26,9% в долларовом. По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 153,9% в гривнах и на 168,2% в долларах.

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