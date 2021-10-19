Рост в главной экспортной отрасли Украины резко замедлился
Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,9%. Рост наблюдается третий месяц подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
Рост резко замедлился по сравнению с данными за первые восемь месяцев года (8,4%). Кроме того, он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 13,1%).
По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 4,1%, в животноводстве - сократилось на 4,7%.
Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 0,5%, хозяйства населения - на 3,9%.
Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2021 года составил 18,028 млрд долларов, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо - 5,417 млрд долларов.