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Рост в главной экспортной отрасли Украины резко замедлился

Новина українською →
Украина, Вторник 19 октября 2021 15:49
Рост в главной экспортной отрасли Украины резко замедлился Фото: сельское хозяйство выросло на 1,9% (minagro.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,9%. Рост наблюдается третий месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Рост резко замедлился по сравнению с данными за первые восемь месяцев года (8,4%). Кроме того, он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 13,1%).

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 4,1%, в животноводстве - сократилось на 4,7%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 0,5%, хозяйства населения - на 3,9%.

Рост в главной экспортной отрасли Украины резко замедлился

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2021 года составил 18,028 млрд долларов, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо - 5,417 млрд долларов.

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Государственная служба статистики
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