ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Зростання в головній експортній галузі України різко сповільнилося

Новость на русском →
Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 15:49
Зростання в головній експортній галузі України різко сповільнилося Фото: Сільське господарство зросло на 1,9% (minagro.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-вересні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 1,9%. Зростання спостерігається третій місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Зростання різко сповільнилося в порівнянні з даними за перші вісім місяців року (8,4%). Крім того, він фіксується на тлі низької бази минулого року (падіння на 13,1%).

За даними статистичного відомства, за січень-вересень 2021 року в рослинництві виробництво зросло на 4,1%, у тваринництві - скоротилося на 4,7%.

Сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 0,5%, господарства населення - на 3,9%.

Зростання в головній експортній галузі України різко сповільнилося

Зазначимо, за даними Державної митної служби, експорт продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2021 року склав 18,028 млрд доларів, що на 17% більше в порівнянні з минулим роком. Позитивне сальдо - 5,417 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні