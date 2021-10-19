Зростання в головній експортній галузі України різко сповільнилося

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-вересні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 1,9%. Зростання спостерігається третій місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Зростання різко сповільнилося в порівнянні з даними за перші вісім місяців року (8,4%). Крім того, він фіксується на тлі низької бази минулого року (падіння на 13,1%).

За даними статистичного відомства, за січень-вересень 2021 року в рослинництві виробництво зросло на 4,1%, у тваринництві - скоротилося на 4,7%.

Сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 0,5%, господарства населення - на 3,9%.