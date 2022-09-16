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РосСМИ заявили о гибели "генпрокурора ЛНР" после взрыва

Фото: Сергей Горенко (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Так называемый генпрокурор ЛНР Сергей Горенко сегодня погиб. Это произошло после взрыва в его "офисе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

Обновлено. После взрыва в здании "генпрокуратуры ЛНР" кроме Горенко погибла и его "заместительница" Екатерина Стегленко, - пишут российские СМИ.

"По предварительным данным, "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете", - пишут пропагандистские СМИ.

Что о нем известно

Как написал украинский журналист Андрей Цаплиенко, Сергей Горенко - предатель.

Он более 20 лет проработал в правоохранительной системе Украины. В частности, в 2013-2014 годах являлся начальником отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По словам журналиста, Горенко за несколько дней до полномасштабного вторжения стрелял демонстративно, на камеру, из гаубицы по Станице Луганской, которая тогда была под контролем Украины.

Напомним, что сегодня стало известно о взрыве в центре Луганска, а именно кабинете самопровозглашенного "генпрокурора". Сообщалось, что ему могло оторвать руку, после инцидента район оцепили.

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ЛНРВзрыв