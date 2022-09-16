РосЗМІ заявили про загибель "генпрокурора ЛНР" після вибуху

Оновлено. Після вибуху у будівлі "генпрокуратури ЛНР", крім Горенка загинула і його "заступниця" Катерина Стегленко, - пишуть російські ЗМІ.

"За попередніми даними, "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко помер від отриманих поранень унаслідок вибуху в його кабінеті", - пишуть пропагандистські ЗМІ.

Що про нього відомо

Як написав український журналіст Андрій Цаплієнко, Сергій Горенко - зрадник.

Він більше 20 років пропрацював в правоохоронній системі України. Зокрема, в 2013-2014 роках був начальником відділу розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

За словами журналіста, Горенко за кілька днів до повномасштабного вторгнення стріляв демонстративно, на камеру, з гаубиці по Станиці Луганській, яка тоді була під контролем України.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про вибух ц центрі Луганська, а саме кабінеті самопроголошеного "генпрокурора". Повідомлялося, що йому могло відірвати руку, після інциденту район оточили.

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