Россию на Совбезе ООН обвинили в насилии в Украине. Небензя ушел с заседания

Отметим, во время выступления Мишеля в адрес России прозвучали обвинения в сексуальном насилии в Украине и блокировании экспорта зерна по Черному морю. Небензя в ответ покинул заседание.

"Вы можете покинуть зал, уважаемый посол, возможно, это легче, чем слышать правду", - прокомментировал Мишель поступок Небензи.

На действия Небензи отреагировал и украинский постпред Сергей Кислица.

"Бегство Небензя из Совета безопасности сегодня было настоящим развлечением в Палате, наполненной ядовитой русской слюнявой ложью", - отметил он.