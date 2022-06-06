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Россию на Совбезе ООН обвинили в насилии в Украине. Небензя ушел с заседания

Фото: постоянный представитель России при ООН Виталий Небензя (news.un.org)
Автор: Юлия Бойко

На сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН российскую армию обвинили в многочисленных фактах сексуального насилия в Украине. Российский постпред Василий Небензя покинул зал на фоне этих обвинений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Отметим, во время выступления Мишеля в адрес России прозвучали обвинения в сексуальном насилии в Украине и блокировании экспорта зерна по Черному морю. Небензя в ответ покинул заседание.

"Вы можете покинуть зал, уважаемый посол, возможно, это легче, чем слышать правду", - прокомментировал Мишель поступок Небензи.

На действия Небензи отреагировал и украинский постпред Сергей Кислица.

"Бегство Небензя из Совета безопасности сегодня было настоящим развлечением в Палате, наполненной ядовитой русской слюнявой ложью", - отметил он.

Напомним, в апреле Небензя в Совете безопасности ООН признал, что Россия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперации".

Еще в феврале Российская Федерация наложила вето на резолюцию ООН с требованием прекратить войну против Украины. Причем якобы предполагаемый союзник России - Китай - не голосовал против, а воздержался.

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