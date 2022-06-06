Росію на Радбезі ООН звинуватили в насильстві в Україні. Небензя пішов з засідання

Зазначимо, під час виступу Мішеля на адресу Росії прозвучали звинувачення в сексуальному насильстві в Україні та блокуванні експорту зерна по Чорному морю. Небензя у відповідь покинув засідання.

"Ви можете залишити залу, шановний посол, можливо, це легше, ніж чути правду", - прокоментував Мішель вчинок Небензі.

На дії Небензі відреагував і український постпред Сергій Кислиця.

"Втеча Небензя з Ради безпеки сьогодні була справжньою розвагою в Палаті, наповненій отруйною російською слинявою брехнею", - зазначив він.