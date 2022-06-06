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Росію на Радбезі ООН звинуватили в насильстві в Україні. Небензя пішов з засідання

Фото: постійний представник Росії при ООН Віталій Небензя (news.un.org)
Автор: Юлія Бойко

На сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН російську армію звинуватили в численних фактах сексуального насильства в Україні. Російський постпред Василь Небензя покинув зал на тлі цих звинувачень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Зазначимо, під час виступу Мішеля на адресу Росії прозвучали звинувачення в сексуальному насильстві в Україні та блокуванні експорту зерна по Чорному морю. Небензя у відповідь покинув засідання.

"Ви можете залишити залу, шановний посол, можливо, це легше, ніж чути правду", - прокоментував Мішель вчинок Небензі.

На дії Небензі відреагував і український постпред Сергій Кислиця.

"Втеча Небензя з Ради безпеки сьогодні була справжньою розвагою в Палаті, наповненій отруйною російською слинявою брехнею", - зазначив він.

Нагадаємо, у квітні Небензя в Раді безпеки ООН визнав, що Росія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію".

Ще в лютому Російська Федерація наклала вето на резолюцію ООН з вимогою припинити війну проти України. Причому нібито ймовірний союзник Росії-Китай - не голосував проти, а утримався.

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