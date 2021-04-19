Росію вирішили не допускати до тендеру на будівництво блоку АЕС у Чехії

Росія буде офіційно виключена з числа кандидатів на участь в тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани" на південно-сході Чехії. Її виключать в найближчі дні.

Про це віце-прем'єр і глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек заявив в інтерв'ю газеті Pravo .

Російська корпорація, як сказав Гавлічек, не зможе брати участь у тендері і в якості компанії-субпідрядника.

"протягом декількох днів (Росатом) буде виключений з числа компаній-кандидатів, обраних для можливості участі в тендері", - зазначив він.

Російська корпорація, як сказав Гавлічек, не зможе брати участь у тендері і в якості компанії-субпідрядника.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш висловився за усунення Росатому від підготовлюваного тендеру на будівництво енергоблоку АЕС "Дуковани" після з'ясування обставин вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетице в районі міста Злін на сході республіки в 2014 році, до якого причетні російські спецслужби.