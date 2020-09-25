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Россию пригласят в платформу по деоккупации Крыма, - МИД Украины

Автор: РБК-Украина

Российскую Федерацию пригласят для участия в международной платформе по деоккупации Крыма. Однако в Украине сомневаются, что она присоединится к этой инициативе.

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Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, передают "Крым. Реалии".

По ее словам, на сегодня немного шансов, что что Россия примет участие в этой платформе, поскольку она ведет себя цинично по отношению к Украине и международному праву. Она уточнила, что платформа будет отслеживать ситуации в Крыму и соответственно, российских преступлений на полуострове.

"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе - это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", - добавила Джапарова.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что эта платформа создается для структурирования международных усилий по деоккупации Крыма.

Ранее также заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что Украина не сможет вести войну на два фронта - на Донбассе и в Крыму.

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