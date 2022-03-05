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В Россию прибывает "груз 200". Военные отказываются ехать в Украину, - Данилов

Автор: Александр Мороз

На десятый день войны России против Украины противник начал осознавать масштабы своих потерь. Из-за массового прибытия так называемого "груза 200" усиливаются тенденции отказа от участия в боевых действиях среди российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Усугубляет ситуацию в России прибытие в регионы "груза 200" - масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Усиливаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста", - отметил он.

Отметим, "груз 200" - это условное кодированное обозначение, которое применяется при перевозке тела погибшего (умершего) военнослужащего к месту захоронения. Обозначение цинкового гроба с телом погибшего солдата. Также используется как эвфемизм для трупов убитых солдат, то есть для безвозвратных потерь.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что российские войска нарушают договоренности, блокируют открытие "зеленых коридоров" и не допускают гуманитарные грузы.

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Алексей ДаниловВойна России против Украины