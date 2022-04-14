Россию не переизбрали в ряд органов ООН, - Кислица

Российскую Федерацию не переизбрали в ряд органов в системе Организации Объединенных Наций во время голосований в среду, 13 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.
В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального Совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН, РФ не удалось продолжить свое членство в Постоянном форуме коренных народов.
При этом вместо России избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов. Также РФ не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям.
Кроме того, Россия провалилась на выборах в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), и "ООН-Женщины".
Стоит отметить, что Украину впервые в истории избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам. Об этом в Facebook рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
По ее словам, это очень важное событие, поскольку Украина теперь сможет еще громче рассказывать о коренных народах Украины - караимах, крымчаках и крымских татарах.
Напомним, ООН запускает процедуру автоматического созыва Генассамблеи при каждом применении вето в Совбезе.
Ранее постпред РФ признал в ООН, что ведется война против Украины, а не "специальная операция".
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