Россию не переизбрали в ряд органов ООН, - Кислица

В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального Совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН, РФ не удалось продолжить свое членство в Постоянном форуме коренных народов.

При этом вместо России избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов. Также РФ не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям.

Кроме того, Россия провалилась на выборах в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), и "ООН-Женщины".

Стоит отметить, что Украину впервые в истории избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам. Об этом в Facebook рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, это очень важное событие, поскольку Украина теперь сможет еще громче рассказывать о коренных народах Украины - караимах, крымчаках и крымских татарах.