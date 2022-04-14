UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россию не переизбрали в ряд органов ООН, - Кислица

Фото: Генассамблея ООН (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Российскую Федерацию не переизбрали в ряд органов в системе Организации Объединенных Наций во время голосований в среду, 13 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального Совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН, РФ не удалось продолжить свое членство в Постоянном форуме коренных народов.

При этом вместо России избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов. Также РФ не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям.

Кроме того, Россия провалилась на выборах в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), и "ООН-Женщины".

Стоит отметить, что Украину впервые в истории избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам. Об этом в Facebook рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, это очень важное событие, поскольку Украина теперь сможет еще громче рассказывать о коренных народах Украины - караимах, крымчаках и крымских татарах.

Напомним, ООН запускает процедуру автоматического созыва Генассамблеи при каждом применении вето в Совбезе.

Ранее постпред РФ признал в ООН, что ведется война против Украины, а не "специальная операция".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииООН