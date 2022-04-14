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Росію не переобрали в ряд органів ООН, - Кислиця

Фото: Генасамблея ООН (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Російську Федерацію не переобрали до низки органів у системі організації Об'єднаних Націй під час голосувань у середу, 13 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

В результаті таємних голосувань на засіданні Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) при обранні нових членів на виборах в різні допоміжні органи ООН, РФ не вдалося продовжити своє членство в постійному форумі корінних народів.

При цьому замість Росії обрали Україну, яку представлятиме представник кримськотатарського народу Сулейман Мамутов. Також РФ не пройшла в Комітет ООН з неурядових організацій.

Крім того, Росія провалилася на виборах у виконавчі бюро Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), і "ООН-Жінки".

Варто зазначити, що Україну вперше в історії обрали до постійного форуму ООН з корінних народів. Про це у Facebook розповіла перший заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, це дуже важлива подія, оскільки Україна тепер зможе ще голосніше розповідати про корінні народи України - караїмів, кримчаків і кримських татар.

Нагадаємо, ООН запускає процедуру автоматичного скликання Генасамблеї при кожному застосуванні вето в Радбезі.

Раніше постпред РФ визнав в ООН, що ведеться війна проти України, а не "спеціальна операція".

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