Россию снова могут отстранить от Олимпиады, - Times

Российскую Федерацию снова могут отстранить от участия в Олимпийских играх из-за нового допингового скандала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Sunday Times.

Сообщается, что Россию могут отстранить от Олимпиады 2020, которая пройдет в Токио, в связи с ситуацией вокруг обвинений прыгуна в высоту Данила Лысенко в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Кроме того, сообщается, что он предоставил поддельные документы, согласно которым пропустил тесты из-за болезни.

Источники Times сообщили, что в документах Лысенко был указан вымышленный адрес клиники. Также под подозрения попали представители Федерации легкой атлетики России, которые могли намеренно замаскировать допинговые нарушения Лысенко, чтобы избежать проверок. Если обвинения будут доказаны, российских спортсменов снова отстранят от Олимпиады.

Напомним, в марте Международная федерация легкой атлетики (IAAF) продлила решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях.

Отметим, Международный олимпийский комитет требует от России возврата 24 медалей из-за того, что ее спортсменов уличили в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов.