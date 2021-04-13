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Россию могут отключить от Visa и MasterCard. У Путина не исключают таких мер

Автор: Анастасия Рокитна

Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций западных стран. Так могут расширить меры в отношении РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Он заявил о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями.

"Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - сказал Песков о вероятности отключения России от платежных систем Visa и MasterCard.

Напомним, издание Bloomberg писало, что США готовят ответ на враждебные действия Кремля. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций.

Также глава МИД Украины заявил, что нужны меры, которые бы сдерживали РФ. Это может быть новый пакет санкций, прямая поддержка и укрепление обороноспособности.

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Новости Украины Российская ФедерацияСанкцииВладимир Путин
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