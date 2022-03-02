Россию лишили теперь и карт American Express

Российские банки, которые попали под санкции, теперь кроме платежных карт Visa и Mastercard, также не смогут выпускать и American Express (Amex). Такие последствия являются международными санкциями в ответ на вторжение России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
В American Express заявили, что, хотя бизнес платежной системы в России небольшой, она с самого начала российской агрессии соблюдает американские и международные санкции.
"Это привело к тому, что мы прекратили отношения с санционными банками-партнерами в России, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации", - завил генеральный директор Amex Стивен Сквери.
Отметим, что сейчас против РФ введены санкции, направленные на заморозку валютных активов Центрального банка России. Также будут запрещены все транзакции с ним и отключение от SWIFT.
На фоне этого ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%, а также обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если бы санкции ввели раньше, не было бы никакого вторжения.
Мы также писали о том, что Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq перестали торговать акциями российских компаний.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.