Россию лишили права проведения чемпионата мира по плаванию

Международная федерация плавания FINA лишила Россию права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой 2022 года. Решение было принято из-за вторжения оккупанта на территорию Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FINA.
Чемпионат мира по плаванию должен был проходить с 17 по 22 декабря. FINA планирует не смещать сроки и ищет других "хозяев" для проведения соревнований
Также к чемпионату будут не допущены спортсмены и офицеры из Беларуси.
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