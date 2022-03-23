Росію позбавили права проведення чемпіонату світу з плавання

Міжнародна федерація плавання FINA позбавила Росію права проведення чемпіонату світу з плавання на короткій 2022 року. Рішення було прийнято через вторгнення окупанта на територію України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу FINA.
Чемпіонат світ з плавання мав проходити з 17 до 22 грудня. FINA планує не зміщувати сроки й шукає інших "господарів" для проведення змагань
Також до чемпіонату будуть не допущені спортсмени й офіціні особи з Білорусі.
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