Росію позбавили права проведення чемпіонату світу з плавання

Міжнародна федерація плавання FINA позбавила Росію права проведення чемпіонату світу з плавання на короткій 2022 року. Рішення було прийнято через вторгнення окупанта на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу FINA.

Чемпіонат світ з плавання мав проходити з 17 до 22 грудня. FINA планує не зміщувати сроки й шукає інших "господарів" для проведення змагань

Також до чемпіонату будуть не допущені спортсмени й офіціні особи з Білорусі.