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Россию не избрали в один из главных органов ООН

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Нью-Йорк, Суббота 11 июня 2022 05:41
Россию не избрали в один из главных органов ООН Фото: Россию не захотели избирать в Экономический и социальный совет ООН (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

России пока не удалось избраться на новый срок членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Это один из шести главных органов Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

После пяти туров голосования, проходившего в Нью-Йорке в пятницу, 10 июня, РФ не смогла получить необходимые для избрания голоса двух третей государств-членов Генеральной ассамблеи ООН.

В первом туре РФ получила 118 голосов - на 10 меньше, чем требовалось для избрания. Поэтому она вышла во второй тур вместе с Северной Македонией, которая неожиданно показала второй после России результат в регионе "Восточная Европа".

В следующих раундах ни России, ни Северной Македонии не удалось получить необходимое количество голосов. Неназванные дипломаты, на которых ссылается, объясняют неудачу РФ согласованной позицией стран Запада во главе с США, осудивших военную агрессию России против Украины.

Всего 10 июня планировалось избрать 18 новых членов. Для остальных 17 кандидатов голосование прошло успешно. Дата проведения новых туров для избрания последнего, 18-го члена, будет объявлена позже.

ЭКОСОС координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и ее специализированных учреждений. В его состав входят представители 54 государств, причем за каждым регионом планеты закреплено определенное количество мест: например, за Африкой - 14, а за Восточной Европой - 6. Каждое государство избирается в совет на трехлетний срок Генассамблеей ООН. В настоящее время Россия является членом ЭКОСОС, но ее полномочия истекают в декабре текущего года.

Напомним, 10 июня премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия выходит из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). СССР выступил в организацию в 1975.

7 апреля Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали две трети стран.

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