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Россию исключили из руководящих органов FATF и могут внести в "черный список"

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Межправительственная организация FATF исключила Россию из руководящих и консультативных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителю Офиса президента Андрея Ермака.

Он отметил, что FATF (Financial Action Task Force) признала военные действия России против Украины такими, что противоречат основным принципам организации, направленным на содействие безопасности, целостности мировой финансовой системы.

Межправительственная организация приняла на пленарном заседании решения, в соответствии с которыми РФ больше не будет выполнять никаких руководящих или консультативных ролей или принимать решения по установлению стандартов, процессов экспертной оценки группы, вопросов управления и членства.

"Прекращается участие РФ во всех руководящих органах FATF, их отстранили от любых управленческих решений, участия в экспертных советах, установления стандартов, вопросов членства", - написал Ермак.

Также руководитель ОП отметил, что организация продолжает обсуждать вопрос включения России в санкционный список. Страны-члены и наблюдатели FATF рассмотрят его на следующих мероприятиях организации.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал FATF внести Россию в черный список организации.

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