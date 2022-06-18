Росію виключили з керівних органів FATF та можуть внести в "чорний список"

Він зазначив, що FATF (Financial Action Task Force) визнала військові дії Росії проти України такими, що суперечать основним принципам організації, що спрямовані на сприяння безпеці, цілісності світової фінансової системи.

Міжурядова організація прийняла на пленарному засіданні рішення, відповідно до яких РФ більше не буде виконувати жодних керівних чи консультативних ролей або приймати рішення щодо встановлення стандартів, процесів експертної оцінки групи, питань управління та членства.

"Припиняється участь РФ в усіх керівних органах FATF, їх усунули від будь-яких управлінських рішень, участі в експертних радах, встановлення стандартів, питаннях членства", - написав Єрмак.

Також керівник ОП зазначив, що організація продовжує обговорювати питання включення Росії до санкційного списку. Країни-члени та спостерігачі FATF розглянуть його на наступних заходах організації.