Россию хотят сделать стороной конфликта на Донбассе, в "Минске" такого нет, - Путин

Президент России Владимир Путин признал наличие проблем с выполнением минских соглашений по Донбассу. По его мнению, в документах Россия фигурирует якобы как посредник, а не как сторона конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
По его словам, с трактовкой минских соглашений есть проблемы.
"Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", - заявил Путин.
Он также подчеркнул, что в 2015 году ему пришлось уговаривать тогдашних главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" поставить подписи под минским Комплексом мер.
Напомним, ранее Путин заявил, Украина должна согласовать изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса с оккупационными властями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Он также уверен, что судьбу Донбасса должны решать люди, которые там живут.