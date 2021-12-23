Россию хотят сделать стороной конфликта на Донбассе, в "Минске" такого нет, - Путин

По его словам, с трактовкой минских соглашений есть проблемы.

"Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что в 2015 году ему пришлось уговаривать тогдашних главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" поставить подписи под минским Комплексом мер.