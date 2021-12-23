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Россию хотят сделать стороной конфликта на Донбассе, в "Минске" такого нет, - Путин

Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин признал наличие проблем с выполнением минских соглашений по Донбассу. По его мнению, в документах Россия фигурирует якобы как посредник, а не как сторона конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

По его словам, с трактовкой минских соглашений есть проблемы.

"Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что в 2015 году ему пришлось уговаривать тогдашних главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" поставить подписи под минским Комплексом мер.

Напомним, ранее Путин заявил, Украина должна согласовать изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса с оккупационными властями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Он также уверен, что судьбу Донбасса должны решать люди, которые там живут.

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Владимир ПутинДонбассМинские соглашения