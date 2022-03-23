Россию думают исключить из Большой двадцатки, - Reuters

По словам источника агентства, участвовавшего в обсуждениях, вероятность того, что на попытку исключить РФ из "Двадцатки" будет наложено вето другими членами клуба, в который входят Китай, Индия, Саудовская Аравия и другие, повысила вероятность того, что ряд страны пропустят встречи G20 в этом году.

Напомним, "Большая двадцатка" наряду с "Большой семеркой" (включает США, Францию, Германию, Италию, Канаду, Японию и Великобританию) является ключевой международной платформой для координации огромного спектра вопросов и процессов - от действий по борьбе с изменением климата до трансграничного долга.

"Были дискуссии о том, уместно ли России быть частью G20. Если Россия останется членом, она станет менее полезной организацией", - сказал высокопоставленный источник в G7.

Источник в Евросоюзе отдельно подтвердил обсуждение статуса России на предстоящих встречах G20, председательство в которой в настоящее время занимает Индонезия.

"Индонезии было очень ясно дано понять, что присутствие России на предстоящих министерских встречах будет весьма проблематичным для европейских стран", - сказал источник, добавив, что, однако, нет четкого процесса исключения страны.

По словам источника агентства в G7 сказал, маловероятно, что Индонезия или такие члены, как Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай, согласятся исключить Россию из "Двадцатки".

"Россию невозможно исключить из G20, если только Москва не примет такое решение самостоятельно. Процедуры лишения России членства в G20 просто нет", - заявил представитель одной из стран-членов G20 в Азии.

Один из источников отмечает, что если страны G7 вместо этого пропустят встречи G20 в 2022-м, это могло бы стать "мощным сигналом" для Индии, которая все еще не выступила с открытым осуждением российского вторжения в Украину.

Статус России в других многосторонних агентствах также ставится под сомнение. Так, в Женеве представители Всемирной торговой организации заявили, что многочисленные делегации отказываются встречаться со своими российскими коллегами в различных форматах.

Один источник из западной страны сообщил, что в число тех, кто не взаимодействует с РФ в рамках ВТО, входят Европейский союз, США, Канада и Великобритания.