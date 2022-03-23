Росію думають виключити з "Великої двадцятки", - Reuters

За словами джерела агентства, який брав участь в обговореннях, ймовірність того, що на спробу виключити РФ з "Двадцятки" буде накладено вето іншими членами клубу, до якого входять Китай, Індія, Саудівська Аравія та інші, підвищила ймовірність того, що ряд країни пропустять зустрічі G20 цього року.

Нагадаємо,"Велика двадцятка" поряд з "Великою сімкою" (включає США, Францію, Німеччину, Італію, Канаду, Японію і Велику Британію) є ключовою міжнародною платформою для координації величезного спектра питань і процесів - від дій по боротьбі зі зміною клімату до транскордонного боргу.

"Були дискусії про те, чи доречно Росії бути частиною G20. Якщо Росія залишиться членом, вона стане менш корисною організацією", - сказало високопоставлене джерело в G7.

Джерело в Євросоюзі окремо підтвердило обговорення статусу Росії на майбутніх зустрічах G20, головування в якій нині займає Індонезія.

"Індонезії було дуже ясно дано зрозуміти, що присутність Росії на майбутніх міністерських зустрічах буде вельми проблематичною для європейських країн", - сказало джерело, додавши, що, втім, немає чіткого процесу виключення країни.

За словами джерела агентства в G7 сказав, малоймовірно, що Індонезія або такі члени, як Індія, Бразилія, Південна Африка і Китай, погодяться виключити Росію з "двадцятки".

"Росію неможливо виключити з G20, якщо тільки Москва не прийме таке рішення самостійно. Процедури позбавлення Росії членства в G20 просто немає",- заявив представник однієї з країн-членів G20 в Азії.

Одне з джерел зазначає, що якщо країни G7 замість того пропустять зустрічі G20 у 2022-му, це могло б стати "потужним сигналом" для Індії, яка досі не виступила з відкритим засудженням російського вторгнення в Україну.

Статус Росії в інших багатосторонніх агентствах також ставиться під сумнів. Так, в Женеві представники світової організації торгівлі заявили, що численні делегації відмовляються зустрічатися зі своїми російськими колегами в різних форматах.

Одне джерело із західної країни повідомило, що в число тих, хто не взаємодіє з РФ в рамках СОТ, входять Європейський союз, США, Канада і Велика Британія.