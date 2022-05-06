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Россию и Беларусь исключили из Международной теннисной федерации

Фото: Теннисная сборная России (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международная теннисная федерация (ITF) выгнала белорусскую и российскую ассоциации из своих рядов. Решение спровоцировано войной РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Федерации тенниса Украины в Facebook.

Чрезвычайная конференция ITF подтвердила решение совета директоров о приостановлении членства Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации и дисквалификации сборных обеих стран. Отстранение теннисистов в индивидуальных соревнованиях будет рассмотрено позже.

"В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессоров из состава ITF. 20% делегатов были против такого решения", – говорится в сообщении.

Перед голосованием представители федерации Беларуси и РФ совместно заявили о несогласии с проектом решения о дисквалификации. Но после выступления исполнительного директора Федерации тенниса Украины с позицией о войне и молчаливом согласии с ней ассоциаций подавляющее большинство делегаций высказалось за дисквалификацию.

Напомним, что Профессиональная футбольная лига признала недоигранным сезон в двух дивизионах.

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